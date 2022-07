Im letzten Testspiel vor dem Start der Saison 2022/23 empfängt der VfL Osnabrück den niederländischen Erstligisten FC Groningen. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Generalprobe am Samstag Livestream: VfL Osnabrück empfängt FC Groningen Von Benjamin Beutler | 12.07.2022, 14:01 Uhr

Der VfL Osnabrück geht in das Finale der Saisonvorbereitung. Zur Generalprobe gastiert am Samstag, 16. Juli 2022 (Anstoß 13 Uhr), der FC Groningen an der Bremer Brücke. noz.de überträgt das Testspiel hier im Livestream.