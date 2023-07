Osnabrück, Deutschland 29.01.2020: 2. Bundesliga - 2019/2020 - VfL Osnabrück vs. SV Sandhausen Symbol Fernsehen in der Foto: Noah Wedel via www.imago-images.de up-down up-down Live: 14:00 Uhr 8. Juli 2023 an der Bremer Brücke Heute im Livestream: Volkswagen Cup 2023 mit VfL Osnabrück, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig Von Benjamin Beutler | 08.07.2023, 08:30 Uhr | Update vor 24 Min.

Für die VfL-Anhänger gibt es am Samstag, 8. Juli 2023, ein Highlight in der Saisonvorbereitung. Der VfL Osnabrück misst sich beim Volkswagen Cup 2023 an der Bremer Brücke mit Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf. noz.de überträgt alle Partien des Volkswagen Cup 2023 im Livestream.