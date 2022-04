Im Saarland kann man – genau wie beim VfL – mit dem 0:0 vom Samstag durchaus leben. Als „Schritt in die richtige Richtung“ sehen die Kollegen der Saarbrücker Zeitung den Auftritt des FCS in ihrer Zusammenfassung.

Weniger einmütig gehen die ARD-Anstalten des Saarländischen Rundfunks und des Südwestrundfunks ihre Nachberichterstattung an: In der 31. Minute hatte Saarbrückens Tim Knipping den Ball über die Torlinie geköpft – das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Eine Fehlentscheidung, wie der SR-Reporter findet (VfL-Fans brauchen etwas Geduld oder müssen in die 18. Minute vorspulen, weil in der „arena am Samstag“ zuvor auch aus der Oberliga und der Regionalliga berichtet wird). Sein Kollege vom SWR sieht die gleiche Szene anders: „Der Treffer zählt nicht – und das zu Recht.“ Nicht nur deshalb gewinnt der SWR das ARD-interne Duell, sondern auch, weil VfL-Coach Maik Walpurgis in dem Bericht noch zu Wort kommt. Wer die Traineranalyse etwas ausführlicher möchte und im Gegenzug dafür auch auf Bilder verzichtet, findet ein knapp 40 Sekunden langes Statement beim NDR.

Ausführlich kommen drei Spieler bei den Kollegen von os1.tv zu Wort: Im „Nachgefragt“ nach dem Auslaufen am Sonntagmorgen spricht Dennis Wegner über Stammplatzambitionen, Nicolas Feldhahn schildert unter anderem seinen ersten Eindruck von Neuzugang Erik Zenga und Adriano Grimaldi plaudert mit blauem Auge über seine „Wunderheilung“ und seinen Fitnesszustand.

Natürlich fehlt bei den os1.tv-Interviews nicht der Ausblick auf die nächste Partie gegen die Stuttgarter Kickers. Wir schauen aber noch einmal kurz zurück auf die vergangene Saison und wären nicht böse über eine Wiederholung des 3:1-Sieges. Anschauungsmaterial bietet youtube – nur bei zwei der drei Torschützen muss der VfL bis Samstag noch Nachfolger für Timo Staffeldt und Simon Zoller festlegen.

Mit einem ehemaligen Osnabrücker kommen wir auch schon zum Ende unseres heutigen Medienblocks: Wie ein anscheinend aufmerksamer Beobachter des thailändischen Fußballs twittert, hat Björn Lindemann bei Army United seinen 15. Treffer erzielt – genauso viele wie in seiner Karriere beim VfL. Da die Statistiken in dieser Hinsicht etwas unbefriedigend sind und wir zugeben müssen, dass wir beim thailändischen Schreibunterricht in der Schule nicht immer aufgepasst haben, müssen wir uns auf diesen Hinweis verlassen. Wer des Thailändischen mächtig ist, findet sich sicherlich gut zurecht auf der Vereinshomepage von Lindemanns Klub – da ist übrigens Musik drin, also Kopfhörer aufsetzen oder Boxen anschalten.

Damit schließen wir den Medienblock Nr. 10 mit einem Dank an alle Hinweisgeber und die unendlichen Weiten des Internets. Wir freuen uns über Tipps, Anregungen und Kritik in dieses Postfach, in dem sich immer noch ein kleines Plätzchen findet. Alle Folgen unseres Medienblocks gibt es übrigens hier auf noz.de .