Erik Engelhardt (Osnabrück, 2.v.l.) überwindet Torhüter Johannes Brinkies (Zwickau) zum 4:3. Foto: imago/Kruczynski up-down up-down Einzelkritik nach dem 3:4 in Zwickau Lichtblick beim VfL Osnabrück: Engelhardt im Stil eines Torjägers und | 07.11.2022, 12:55 Uhr Von Susanne Fetter Harald Pistorius | 07.11.2022, 12:55 Uhr

Immerhin einen Lichtblick gab es aus Sicht des VfL Osnabrück in Zwickau: Ein typischer Torjäger, der in klassischer Manier auftrumpft. Die größten Schwachstellen taten sich in der Defensive auf – damit hatten aber nicht nur mit Abwehrspielern zu tun.