Taktische Anweisungen und konkrete Hinweise: Tobias Schweinsteiger im Kreise seiner Spieler am Mittwoch Foto: Helmut Kemme up-down up-down Start in die 2. Fußball-Bundesliga Letzte offene Fragen vor dem Spiel VfL Osnabrück gegen Karlsruher SC Von Benjamin Kraus | 28.07.2023, 19:00 Uhr

In wenigen Stunden öffnet er seine Türen: Der Fahrstuhl nach oben in die 2. Fußball-Bundesliga für den VfL Osnabrück. Beim Einmarsch der Teams zum Auftaktspiel gegen den Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr) werden die Emotionen an der wohl ausverkauften Bremer Brücke überwältigend sein. Einige Fragen zur neuen VfL-Elf sind noch offen - die Antworten entscheiden vielleicht mit darüber, ob der Auftakt nicht nur stimmungsvoll, sondern auch erfolgreich wird.