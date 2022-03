Stolzer Tag für das Projekt „Lernort Bremer Brücke“: Mit zwei Schülern vom Gymnasium Bersenbrück, die mit ihrer Klasse gerade an einem Workshop teinahmen, freuen sich Freddy Fenkes (VfL-Museum), Fredy Engel (VfL-Fanabteilung), Tina Schröter (VfL-Fanprojekt), Michael Welling (VfL-Geschäftsführer) und Wolfgang Beckermann (Erster Stadtrat). FOTO: Jens Lintel Lob und Geld für die Initiative des VfL-Fanprojekts „Lernort Bremer Brücke“: Aufstieg in die 1. Liga Von Harald Pistorius | 14.03.2022, 19:56 Uhr

Aufstieg in die 1. Liga: Das Projekt „Lernort Bremer Brücke“ ist aufgenommen worden in den Kreis der „Lernort Stadion“-Standorte im deutschen Fußball und wird nun auch von der Stiftung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) unterstützt. Ein Erfolg, der sich ideell und materiell niederschlägt. Und der jetzt bei einer Präsentation an der Bremer Brücke offiziell präsentiert wurde.