Torwart im Interview nach 2:1 gegen HSV Lennart Grill vom VfL Osnabrück: Das war mit Abstand unser bestes Spiel Von Susanne Fetter | 24.09.2023, 16:00 Uhr Dank auch an die Fans: Lennart Grill. Foto: Michael Titgemeyer up-down up-down

Am vergangenen Sonntag musste er noch siebenmal hinter sich greifen - am Freitagabend strahlte er als Rückhalt eines grandios wiedererstarkten Teams des VfL Osnabrück beim 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV: Lennart Grill äußerte sich im Anschluss an die Partie im Interview.