Rasch machte in der Presserunde einen aufgeräumten Eindruck – und reinen Tisch. „Es ist die zeitliche Inanspruchnahme, ich brauche mehr Zeit für den Beruf. Und ich habe bei mir eine nachlassende Motivation festgestellt. Weil es auch leichte gesundheitliche Probleme gibt, hat mir die Familie die Rote Karte gezeigt. So konnte es für mich nur den vorzeitigen Rücktritt geben“, sagte der 61-Jährige. Zudem erwähnte er private Probleme, die er aber nicht näher erläutern wollte.

Ein Rückzug zum richtigen Zeitpunkt – das ist oft eine schwierige Angelegenheit. Rasch wusste das. Eigentlich habe er nach dem Abstieg im vergangenen Jahr die Brocken hinwerfen wollen. Ralf Heskamp war einer, der ihn umstimmte. „Nach dem unverhofften Besuch der Steuerfahndung sagte er, nun könne er erst recht nicht den Verein im Stich lassen. Das hat mir imponiert“, äußerte der VfL-Geschäftsführer.

Gleichwohl reifte in dieser Phase bei Rasch der Entschluss, nach Ende seiner Amtszeit 2012 nicht noch einmal den Hut in den Ring zu werfen. Ein Nachlassen der Motivation sei, wie Rasch indirekt zugab, auch durch zahlreiche anonyme Einträge in einigen Internet-Foren entstanden – „Kritik, die oft unter die Gürtellinie ging, unterste Sohle“.

Rasch hat Spuren hinterlassen, Pflöcke eingerammt, etwas bewegt. Dieter Prütz, im ersten „Kabinett Rasch“ Vize-Präsident und langjähriger Wegbegleiter, sagte dann auch: „Dirk besitzt das verdammte Recht, jetzt an sich zu denken.“ Sportdirektor Lothar Gans erinnerte an die turbulente Startphase im Jahr 1997, „als der VfL klinisch tot war“. Rasch habe große Verdienste darum, dass Lila-Weiß „in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ein wichtiger Imageträger für die Region ist“.

Über die Nachfolge sollen in der kommenden Woche die beiden Vizepräsidenten Günter Niemeyer und Lehker sowie Ehren- und Wirtschaftsrat entscheiden. Es gilt als ausgemacht, dass Lehker interimsmäßig zum Clubchef bis zur Mitgliederversammlung im Herbst bestellt wird. Vielleicht übernimmt der Finanz- und Steuerexperte im Rahmen der möglichen Vereinsumstrukturierung das Ruder ja sogar bis 2013.

15 Jahre auf der VfL-Achterbahn haben von Rasch ihren Tribut gefordert. Doch er ist weit davon entfernt, die lange Zeit in Verantwortung mehr schwarz als weiß zu sehen. „Die ständigen Aufs und Abs sind zweifellos an die Konstitution gegangen. Aber es waren auch spannende und aufregende Jahre mit vielen unvergessenen Momenten“, bilanzierte der frühere Mittelfeldspieler, den sie nach eigenen Angaben in Bramsche einst „Raschtelli“ nannten.