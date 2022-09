Musste im Landespokal die Segel streichen: Michael Köllner mit seinem TSV 1860 München. Foto: imago/GEPA up-down up-down Die Konkurrenz des VfL Osnabrück Landespokale: Sechs Drittligisten raus, weitere werden folgen Von Benjamin Kraus | 29.09.2022, 14:59 Uhr

Noch zwei Siege bis in den DFB-Pokal 2023/24 - so ist die Lage des VfL Osnabrück vor dem rund um Ostern 2023 stattfindenden Halbfinale im Niedersachsenpokal. Auch andere Drittligisten wollen über die Landespokale in den DFB-Pokal einziehen - für sechs von ihnen ist dies aber bereits nicht mehr möglich.