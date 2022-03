Stets präsent im Mittelfeld des VfL Osnabrück: Lukas Kunze (hier gegen Zwickaus Manfred Starke) FOTO: www.imago-images.de „Stehenbleiben ist schwierig“ Kunzes Beharrlichkeit braucht der VfL Osnabrück im Endspurt Von Benjamin Kraus | 15.03.2022, 20:30 Uhr

Er hat schon früh am großen Fußball geschnuppert, seinen Fokus aber nie verloren – auch nicht, als er einen größeren Umweg zurück dorthin gehen musste. Jetzt kommt Lukas Kunze in der 3. Liga so früh und ausdauernd in die Zweikämpfe, dass er viele Situationen in die richtige Richtung für den VfL Osnabrück lenkt. „Und ganz blind vor dem Tor bin ich auch nicht“, sagt der 23-Jährige nüchtern-lakonisch – als nun drittbester VfL-Schütze nach seinem Treffer beim 3:1-Sieg in Zwickau.