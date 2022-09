Der Protest der Essener Fans gegen den Ticketpreis im Gästeblock an der Bremer Brücke ging an die falsche Adresse. Foto: Susanne Fetter up-down up-down Nach Kritik aus der RWE-Fankurve RW Essen schlug 1,50 Euro auf den VfL-Ticketpreis drauf Von Harald Pistorius | 11.09.2022, 17:36 Uhr

Nach etwa 20 Minuten wurde am Freitag beim Drittligaspiel gegen RW Essen ein dreiteiliges Transparent in der Gästekurve an der Bremer Brücke präsentiert. Die Essener Fans machten ihrem Unmut über den Eintrittspreis Luft - aber sie schrieben an die falsche Adresse.