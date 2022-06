hp Osnabrück. Bei der Generalprobe gegen Werder Bremen trug er noch die Kapitänsbinde und war einer der Besten in einer starken VfL-Mannschaft. Doch möglicherweise wird Timo Staffeldt die Reise zum Auftaktspiel beim Chemnitzer FC nicht mitmachen – seine am Freitag öffentlich erklärte Wechselabsicht lässt Trainer Maik Walpurgis zweifeln.

„Auf der einen Seite ist er eine Säule im Team. Aber ich muss mir die Frage stellen, ob es Sinn hat, dass wir einen Spieler mitnehmen, der so offensiv seinen Wechselwunsch vorträgt, während wir gleichzeitig viele Spieler haben, die stolz darauf sind, das Trikot des VfL zu tragen“, sagt der Fußballlehrer am Freitag nach dem Training. Am Samstag will er sich entscheiden.

Tatsächlich brachte der zwei Tage vor dem Saisonstart öffentlich gemachte Hinweis von Staffeldt auf „ein lukratives Angebot“ des Regionalligisten Viktoria Köln Unruhe in die Vorbereitung auf die Partie in Chemnitz. Der 29-Jährige möchte „aus persönlichen Gründen“ zu dem von Mäzen Franz-Josef Wernze massiv gesponserten Viertligisten wechseln: „Es geht um einen Dreijahresvertrag mit der Option, einen Anschlussvertrag zu bekommen. Außerdem gehört auch ein Job für meine Freundin zu dem Angebot“, sagte Staffeldt, der außerdem die Zusammenarbeit mit dem letztjährigen VfL-Trainer Claus-Dieter Wollitz fortsetzen will.

Außer Mittelfeldspieler Claus Costa hat sich auch der beim VfL zuletzt als Scout beschäftigte Michael Lüken, der mit Wollitz schon in Cottbus und Uerdingen zusammengearbeitet hat, zum Wechsel zur Viktoria entschlossen; sein Vertrag mit dem VfL ist aufgelöst.

Staffeldt, der auch eine Anfrage des Zweitligisten SV Sandhausen vorliegen hat, hat beim VfL Osnabrück einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014. Eine Ausstiegsklausel ermöglicht ihm den Wechsel zu einem anderen Club, wenn eine Ablöse von 150000 Euro gezahlt wird. Diese Klausel gilt für Anfragen aus allen Ligen. Angeblich soll die Viktoria 50000 Euro Ablöse geboten haben, doch nach Auskunft von Sportkoordinator Lothar Gans war bis Freitagabend nichts Offizielles aus Köln eingetroffen.

Sollte der Wechsel nicht zustande kommen, will Staffeldt seinen Vertrag beim VfL erfüllen. „Ich habe mich bisher absolut professionell verhalten und habe komplett mitgezogen“, sagte der Mittelfeldspieler, „und das würde ich natürlich auch tun, wenn es mit dem Wechsel nicht klappt.“