Nach derzeitigem Stand wird sich der Kontrollausschuss demnächst mit dem Thema befassen. Auch der Termin vor dem Arbeitsgericht am 6. August wird stattfinden.

Die Parteien hatten sich am Montag in Frankfurt zu einem Schlichtungsgespräch getroffen, das Götz Eilers, Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts, moderierte. In den Tagen danach verhandelten die Anwälte beider Parteien. Während der Lotter Anwalt Horst Kletke den Schlichtungsversuch als gescheitert bezeichnete, sprach der Walpurgis-Vertreter davon, der Prozess sei „nur unterbrochen“ und eine Wiederaufnahme der Gespräche durchaus denkbar.

Beide Seiten bekräftigten am Freitag ihre Standpunkte allerdings so eindeutig, dass im Moment eher manches nach einer Verhärtung der Fronten aussiegt. „Herr Walpurgis hat das Arbeitsverhältnis in Lotte fristgerecht und berechtigt beendet. Alles, was Lotte jetzt versucht, prallt an uns ab“, sagte Schickhardt. Kletke hält dagegen: „Es gibt keine Ausstiegsklausel, es gilt der Vertrag in Schriftform. Wir wollen, dass Herr Walpurgis seinen Vertrag erfüllt. Die Zahlung einer Art Ablöse wäre eine Notlösung.“ DFB-Moderator Eilers sagte, er hätte nach den Gesprächen in dieser Woche eine Einigung für greifbar gehalten.

Laut Schickhardt sei das Schlichtungsverfahren unterbrochen worden, um den Sportfreunden Lotte die Gelegenheit zu geben, mit dem VfL Osnabrück über eine Einigung zu verhandeln. Sein bereits vor einiger Zeit vorgelegtes Angebot über 50000 Euro zuzüglich zweier Freundschaftsspiele hat der VfL inzwischen zurückgezogen. Man will als nur mittelbar Beteiligter jetzt die sportjuristische und arbeitsrechtliche Klage abwarten.