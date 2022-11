Joe Enochs, Cheftrainer FSV Zwickau Foto: imago/frontalvision up-down up-down Zwickau-Trainer im Interview Joe Enochs: Müssen Umschaltmomente des VfL Osnabrück stoppen Von Benjamin Kraus | 04.11.2022, 12:21 Uhr

Schon zum fünften Mal tritt Trainer Joe Enochs am Sonntag mit dem FSV Zwickau gegen die alte Liebe VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga an: Ein Gespräch mit dem Rekordspieler und einstigem VfL-Trainer über die aktuell schwierige Lage beim FSV und seine Sicht auf Osnabrück.