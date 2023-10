Neues von Ex-VfLern... Joe Enochs auf Aufstiegskurs - Marcos Alvarez und Kamer Krasniqi in Torlaune Von Harald Pistorius | 15.10.2023, 19:49 Uhr Mann des Spiels beim 3:2-Sieg der Offenbacher Kickers bei der TSG Balingen: Marcos Alvarez. Foto: IMAGO/Eibner up-down up-down

Vier Siege in Folge - Joe Enochs und der SSV Jahn Regensburg sind in der 3. Liga das Team der Stunde. Der Trainer mit VfL-Legenden-Status hatte aber am seinem Team etwas auszusetzen. In der Regionalliga trumpften zwei alte Bekannte als Torjäger aus - und ein Mitarbeiter der VfL-Geschäftsstelle ist Oberliga-Spitzenreiter.