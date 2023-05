Freude pur nach dem Happy-End gegen den FSV Zwickau: Florian Kleinhansl rennt Arm in Arm mit Trainer Tobias Schweinsteiger auf seine Teamkollegen zu. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Eckball-Spezialist und Offensiv-Verteidiger im Interview Florian Kleinhansl über Trainer, Teamgeist und das Team hinter dem Team Von Harald Pistorius | 05.05.2023, 07:00 Uhr

Der Schwabe, der ein Osnabrücker wurde: Innerhalb von knapp zwei Jahren hat sich Florian Kleinhansl in die Mannschaft des VfL Osnabrück und in die Herzen der Fans an der Bremer Brücke gespielt. Im NOZ-Interview spricht er über die Kunst des guten Eckballs, das Geheimnis eines guten Teamgeistes und die Defensive als Fundament des Erfolgs.