Elf Tore und elf Assists: Mit dieser überragenden Bilanz war Marc Heider in der vergangenen Saison der Top-Scorer des VfL Osnabrück. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Kapitän des VfL Osnabrück im Interview Marc Heider: Ich freue mich einfach unbändig, dass es losgeht! Von Harald Pistorius | 19.07.2022, 19:38 Uhr

Marc Heider ist der älteste und dienstälteste Spieler im Kader des VfL Osnabrück – und in der vierten Saison Kapitän der Lila-Weißen. Drei Tage vor dem Saisonstart am Freitag (19 Uhr) gegen den MSV Duisburg sagt der 36-Jährige, was ihm das bedeutet, was er sich vorgenommen hat und warum die Mannschaft weiter ist als vor einem Jahr.