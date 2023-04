Marc Heider für den VfL Osnabrück am Ball im Pokalspiel beim SSV Jeddeloh. Foto: osnapix / Dauwe up-down up-down Wer Platz fünf wirklich braucht In den DFB-Pokal: Was macht die Konkurrenz des VfL Osnabrück? Von Benjamin Kraus | 27.04.2023, 08:59 Uhr

Zwei Wege führen für Drittligisten in den DFB-Pokal - der VfL Osnabrück ist in beiden Schienen aktuell gut im Rennen. Wie ist die Lage bei der Konkurrenz - und was muss der VfL deshalb im Auge behalten?