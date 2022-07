Der VfL Osnabrück bestreitet am kommenden Freitag das nächste Testspiel. Dann ist RW Ahlen zu Gast auf der Illoshöhe. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Testspiel am 8. Juli 2022 Livestream: VfL Osnabrück gegen RW Ahlen Von Benjamin Beutler | 06.07.2022, 11:42 Uhr

Die Testspiel-Reihe des VfL Osnabrück geht in die nächste Partie. Die Lila-Weißen empfangen am Freitag Rot Weiss Ahlen auf der Illoshöhe in Osnabrück. Anstoß ist um 16 Uhr. noz.de überträgt das Spiel im Livestream.