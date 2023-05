Schon am Samstag feierten die Fans den VfL Osnabrück auf dem Marktplatz. Foto: André Havergo up-down up-down Live: 14:00 Uhr Aufstiegsfeier am Sonntag Der VfL Osnabrück ist aufgestiegen: Die Feier am Rathaus im Liveblog Von Sportredaktion | 28.05.2023, 06:15 Uhr

Der VfL Osnabrück ist wieder in der 2. Bundesliga! Nach dem Aufstieg lässt sich die Mannschaft am Sonntag, 28. Mai, in Osnabrück feiern. Im Rathaus dürfen sich die Spieler und Verantwortlichen ins Goldene Buch der Stadt eintragen und auf dem Marktplatz gibt es einen Empfang mit den Fans. Wir sind mit dem Liveblog dabei!