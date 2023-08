Bisher gab es 25 Pflichtspiele gegen Hansa Rostock, der VfL hat eine positive Bilanz (8-7-6). In der 2. Liga (1-2-1) ist sie ausgeglichen, positiv in der 3. Liga (5-5-4) und im DFB-Pokal (2-0-1). Dort hat der VfL zwei Spiele an der Bremer Brücke gegen Rostock gewonnen - im Jahr 2001 und 2009 jeweils mit 2:1. Im Elfmeterschießen verloren ging das Spiel im Jahr 2003: Nach torlosen 120 Minuten hieß es nach den Schüssen vom Punkt 4:5.

Die letzten 14 Duelle fanden in der 3. Liga statt, seit vier Spielen wartet der VfL auf einen Sieg (2:1 im Heimspiel am 1.4.2017). In der 2. Liga traf man sich nur 1992/93 und 2008/09. Dabei blieb der VfL in Rostock sieglos (0:2 und 2:2). Insgesamt verlor er dort aber nur zwei von neun Auftritten. Den letzten Sieg an der Ostsee gab es am 15.10.2016 in Liga 3 (2:1), damals übrigens unter den Torschützen: Otschi Wriedt.

Angeberwissen

Der VfL verlor zuletzt 2007/08 an einem 4. Spieltag der 2. Liga, ist also im vierten Saisonspiel in dieser Spielklasse seit vier Spielzeiten ungeschlagen.

Zuletzt startete der VfL 2000/01 mit mehr als drei Spielen ohne Sieg in die 2. Liga – es waren am Ende sieben Partien ohne Sieg.

In Rostock ist eine Schnapszahl für Robert Tesche wahrscheinlich: Er steht vor seinem 111. Zweitligaspiel.

Gegnerwissen

Im Jahr 2023 hat Hansa zuhause noch nicht Unentschieden gespielt. Das letzte Remis im Ostseestadion in der 2. Bundesliga datiert vom 9.11.2022 gegen den 1. FC Nürnberg - ein 1:1.

