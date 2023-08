Vor dem Spiel gegen Osnabrück Hansa Rostock will Effektivität vor dem Tor wieder steigern Von Andre Gericke | 24.08.2023, 20:00 Uhr Hansas Abwehrchef Damian Roßbach fordert wieder mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Foto: Andy Bünning up-down up-down

Das 1:2 gegen Hannover 96 soll für Hansa Rostock, nächster Gegner des VfL Osnabrück, kein Rückschlag gewesen sein. Gegen die Lila-Weißen will der FC Hansa, der zuvor vier Heimspiele in Folge gewann, an diesem Samstag um 13.30 Uhr wieder in die Erfolgsspur zurück. Dazu soll die Effektivität gesteigert werden.