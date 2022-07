Der Retter: Halles Trainer André Meyer. FOTO: imago/Fotostand up-down up-down Serie: Die Konkurrenten des VfL Hallescher FC: Retter Meyer soll Publikum zurückerobern Von Fabian Wölfling | 07.07.2022, 07:28 Uhr

Der Hallesche FC geht in seine elfte Drittliga-Saison in Serie. So lange wie die Sachsen-Anhalter hat kein Klub durchgängig in dieser Klasse gespielt. Angepeilt wird eine Spielzeit ohne Abstiegssorgen.