Da sah es noch gut aus: Die Kicker des VfL Osnabrück bejubeln das 2:0 beim Hinspiel in Dresden. Am Ende hieß es aber 2:3. Foto: imago/Hentschel up-down up-down 3. Liga: Vierter gegen Fünfter VfL Osnabrück gegen Dresden: Die Vorzeichen könnten kaum besser sein Von Malte Goltsche | 31.03.2023, 18:25 Uhr

Das nächste Topspiel steht an - und nach einer Woche voller guter Nachrichten geht der VfL Osnabrück mit einer gewissen Euphorie in das Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13 Uhr). Der Aufstiegskonkurrent aus Sachsen kommt jedoch mit zwei Niederlagen im Gepäck an die Bremer Brücke.