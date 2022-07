Und von echten Typen, die positive Energie freisetzen, was Gerrit Wegkamp so beschrieb: „Menschlich und spielerisch steckt riesiges Potenzial in der Truppe – nicht nur in den Einzelnen.“ Der 19-Jährige agierte nicht in vorderster Zentrale, sondern hängend hinter Simon Zoller, dem er per maßgerechter Flanke sein drittes Tor im VfL-Trikot servierte. „Ich sehe das als normale Vorbereitung und möchte nach meiner langen Verletzung erst wieder richtig fit werden und gar nicht über den Wechsel sprechen“, zeigte sich der Youngster unbeeindruckt von den täglichen Transfergerüchten – wobei er klarstellte, dass er sich auch vorstellen könne, zu bleiben.