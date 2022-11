Der Urschrei von Daniel Adamczyk: So enthemmt freute sich der VfL-Torwart mit Maxwell Gyamfi, Florian Kleinhansl und Timo Beermann über den ersten Sieg seit dem 5:0 gegen Mannheim. Foto: Helmut Kemme Foto: Foto: Helmut Kemme up-down up-down Große Erleichterung beim VfL nach dem 3:2 Warum Zeugwart Mario Richter die Rede im Spielerkreis hielt Von Harald Pistorius | 01.11.2022, 19:47 Uhr

Mit dem Schub eines Wendesieges mit starker emotionaler Note geht der VfL Osnabrück in den Endspurt vor der Winterpause. Der beginnt am Sonntag in Zwickau und wird mit drei Spielen in sechs Tagen zum Kraftakt. „Wir wollen alle drei gewinnen“, sagt Trainer Tobias Schweinsteiger.