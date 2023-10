Schweinsteiger: Das ärgert nicht nur mich... VfL Osnabrück: Darum sitzt der Frust nach dem 0:2 gegen Wiesbaden tief und | 23.10.2023, 05:30 Uhr Von Jacob Alschner Susanne Fetter | 23.10.2023, 05:30 Uhr Früher Nackenschlag: Jannes Wulff, Dave Gnaase und Lennart Grill nach dem 0:1 durch Hyun-Ju Lee. Foto: Helmut Kmme up-down up-down

Nach drei Pflichtspielen in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Niederlage hat der VfL Osnabrück ausgerechnet das Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 verloren. Der Frust danach saß tief. Es lag nicht nur am Ergebnis, sondern auch an der Art und Weise des Auftritts.