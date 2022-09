VFB Oldenburg vs.VFL Osnabrück Foto: Helmut Kemme up-down up-down Am Rande notiert VfL Osnabrück: Entwarnung bei Beermann und | 04.09.2022, 20:10 Uhr Von Susanne Fetter Harald Pistorius | 04.09.2022, 20:10 Uhr

Seit zwei Spielen steht Timo Beermann wieder fest in der Innenverteidigung des VfL Osnabrück. Am Samstag humpelte er kurz vor dem Siegtor zum 4:3 des VfB Oldenburg vom Feld und musste danach ausgewechselt werden. Am Sonntag gab es Entwarnung.