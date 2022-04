W ie ist die 3. Liga aufgestellt? Die Fälle Kickers Offenbach und Alemannia Aachen (beide in die Regionalliga abgetaucht) haben in der Branche für Beunruhigung gesorgt. Die Stadion-Neubauten hatten zu Belastungen geführt, die von den Clubs nicht mehr zu stemmen waren. Andere Vereine wie der VfL Osnabrück sind mit einem blauen Auge davongekommen, erst in letzter Minute gab es grünes Licht aus der DFB-Zentrale. Dass es erheblich weniger finanzielle Drahtseilakte in dieser sportlich durchaus attraktiven Spielklasse geben wird, ist nicht zu erwarten. Schließlich gibt es keinen neuen Kuchen zu verteilen, mehr als 800000 Euro kann kein Drittligist aus Fernsehgeldern erlösen. VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend nahm Anfang der Woche an der Drittliga-Tagung des DFB teil. Die Botschaft, die er mitbrachte: „Man darf den sportlichen Erfolg nicht über die wirtschaftliche Vernunft stellen.“ Sein Verein hat den Rotstift angesetzt, trotzdem rechnet der VfL mit einem Saisonminus von 800000 Euro.

Gibt es schon einen Namenssponsor? Seit Jahren ist der DFB auf der Suche, konkret weitergekommen ist man bei dem Unterfangen, den Vereinen neue Einnahmequellen zu erschließen, allerdings nicht. Schließlich geht es auch um Branchen- oder Marken-Exklusivität. Ob es je eine „Bitburger-Liga“ geben wird, wenn Teams auflaufen, von deren Trikots die Schriftzüge „Krombacher“ oder „Erdinger“ prangen? Eher nicht. Und dennoch gibt es Menschen, die sich mit dem Status quo zufriedengeben. Wie etwa Unterhachings Clubchef Manfred Schwabl. „Wir sollten dankbar sein für die Gelder, die wir haben, statt zu jammern, was wir nicht bekommen“, sagte der frühere Meisterspieler des FC Bayern.

Wer macht das Rennen? Die „ Kicker“-Umfrage hat im 1. FC Heidenheim und Preußen Münster zwei eindeutige Favoriten. 19 Trainer, die die Chance zur Mehrfachnennung hatten, votierten für das Team von der Ostalb. Und 18 Stimmen gingen an die Westfalen, die sich bekanntlich mit den beiden früheren VfL-Flügelspielern Marcus Piossek und Gaetano Manno verstärkt haben. H eidenheims Trainer Frank Schmidt, der ein halbes Jahr auf seinen vom VfL gekommenen Innenverteidiger Timo Beermann (wurde nach seinem Kreuzbandriss in Berlin operiert) verzichten muss, nimmt die Favoritenrolle an. „Wir gehören in die Spitzengruppe. Neben Münster und Leipzig zähle ich uns zu den Aufstiegskandidaten.“ Und auch Münsters Trainer Pavel Dotchev, in der vergangenen Saison mit den Preußen auf Rang fünf gelandet, greift nach den Sternen: „Ich hoffe auf eine ähnlich gute Spielzeit wie zuletzt. Am Ende würden wir uns gern um ein bis zwei Plätze verbessern.“ Dass kein einziger seine Kollegen den VfL Osnabrück auf dem Zettel hat, wundert Maik Walpurgis nicht. „Der Substanzverlust gerade im Offensivbereich ist erheblich und nur schwer zu kompensieren. Aber wir wollen das Maximale aus unseren Möglichkeiten machen“, sagt der neue Coach und sieht sein Team eher im Mittelfeldbereich angesiedelt.

Gibt es einen Geheimfavoriten? Für Walpurgis ist Aufsteiger R B Leipzig sogar mehr als nur ein Außenseiter, er traut dem finanziell potenten Retortenclub den Durchmarsch zu. Kein anderer Verein verfügt über eine vergleichbare Infrastruktur, kein anderer kann dank der Gelder eines Brauseherstellers dermaßen offensiv auf dem Transfermarkt agieren. Allein an Ablöse sollen die Sachsen, die sich in den Aufstiegsspielen knapp gegen SF Lotte durchsetzten, mehr als eine Million Euro ausgegeben haben. Red-Bull-Großaktionär Dietrich Mateschitz will den Neuling aber nicht über Gebühr unter Druck setzen. „Es geht nicht um einen Wettlauf, mit möglichst vielen Söldnern möglichst rasch in die Bundesliga zu kommen, sondern es geht um eine gesunde Entwicklung und gesundes Wachstum“, sagte der Österreicher der „Leipziger Volkszeitung“. Die erste Bewährungsprobe steht für Rasenballsport bereits an diesem Freitag an – es ist das brisante Derby beim Halleschen FC (20.30 Uhr/MDR, mit dem die Saison eröffnet wird.