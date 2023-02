Bayreuther Schlüsselspieler: Alexander Nollenberger ist der Topscorer der Mannschaft. Foto: imago/Zink up-down up-down Tabellen-19. kommt an die Bremer Brücke Gegner des VfL Osnabrück: Bayreuth bleibt demonstrativ gelassen Von Siegmund Dunker | 16.02.2023, 15:56 Uhr

Am Samstag (14 Uhr) kommt mit der Spielvereinigung Bayreuth der Tabellen-19. an die Bremer Brücke. Der VfL trifft auf einen Abstiegskandidaten, der selbst seine Lage aber gar nicht so kritisch einschätzt.