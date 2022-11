Drückt seinen Landsleuten am Dienstag im Spiel gegen den Iran die Daumen: VfL-Rekordspieler Joe Enochs. Foto: dpa/Robert Michael up-down up-down VfL-Legende im Interview Joe Enochs über WM-Achtelfinale: „Wäre ein Meilenstein für amerikanischen Fußball“ Von Harald Pistorius | 28.11.2022, 18:00 Uhr

Besuch in der Heimat: VfL-Legende Joe Enochs verbringt den Urlaub in Kalifornien. Auf dem Programm: Familie, Freunde – und Fußball. Der ehemalige US-Nationalspieler traut seinen amerikanischen Landsleuten einen Sieg am Dienstag gegen den Iran zu und erklärt im Interview, was das Team von Gregg Berhalter auszeichnet.