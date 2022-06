Erwartet vollen Einsatz von seinem Team am Mittwoch im Test gegen den TSV Havelse: Daniel Scherning, Trainer des VfL-Osnabrück. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Testspiel am Mittwoch VfL-Trainer Scherning: Gegen Havelse „alles aus sich rausknallen“ Von Johannes Kapitza | 28.06.2022, 19:01 Uhr

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hält die Intensität im Trainingslager in Barsinghausen hoch. Am Mittwoch (18 Uhr) steht das zweite Testspiel der Vorbereitung gegen Drittligaabsteiger TSV Havelse an. Trainer Daniel Scherning will dann trotz hoher Schlagzahl im Training wieder vollen Einsatz sehen.