An diesem Dienstag Spiel beim Halleschen FC VfL Osnabrück im Liga-Endspurt: Ein Außenseiter in Topform und | 18.04.2022, 20:05 Uhr Von Susanne Fetter Harald Pistorius | 18.04.2022, 20:05 Uhr

Der VfL Osnabrück ist mittendrin im Saison-Endspurt in der 3. Liga, der sich dramatisch zuspitzen kann und den Lila-Weißen eine Chance zum Aufstieg bietet. Nach dem beeindruckenden 3:2 bei München 1860 ist die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning erster Verfolger des Spitzentrios. Sie ist Außenseiter in diesem Rennen – aber sie ist in Topform.