Der Countdown läuft: An diesem Wochenende bestreitet der VfL Osnabrück seine Testspiele Numer fünf und sechs. FOTO: Foto: Helmut Kemme up-down up-down Freitag gegen Ahlen, Samstag in Paderborn Beim VfL Osnabrück beginnt die heiße Testspielphase Von Harald Pistorius | 07.07.2022, 19:43 Uhr

Nach dem „Bitte-lächeln“-Termin für das offizielle Mannschaftsfoto beginnt beim VfL Osnabrück letzte Testspielphase: An diesem Freitag (16 Uhr, Livestream auf noz.de) geht es auf der Illoshöhe gegen den Regionalligisten RW Ahlen, am Samstag tritt der VfL unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Zweitligisten SC Paderborn an.