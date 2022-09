Osnabrueck, Deutschland, 31.08.2022: Trainer Tobias Schweinsteiger (VfL Osnabrueck) gestikuliert bei der Trainingseinhe Foto: www.imago-images.de up-down up-down Spatenstich am Schinkelberg steht fest VfL Osnabrück: Gedanken bei schwer verletztem Bertram, Fokus auf RW Essen Von Susanne Fetter | 09.09.2022, 05:30 Uhr

Zwei, drei Minuten nur hätte das Abschlusstraining des VfL Osnabrück am Tag vor der wichtigen Drittliga-Partie an diesem Freitag gegen Rot-Weiss Essen (19 Uhr) noch gedauert. Es war die letzte Übung, als Offensivspieler Sören Bertram nach einem Zusammenprall mit Ba-Muaka Simakala liegen blieb und vor Schmerzen schrie. „Es war ein Pressschlag, kein Foul. Ganz unglücklich“, sagte Timo Beermann und fügte an: „Das ist wirklich sehr bitter.“