Viel gelernt - und noch viel vor: Ba-Muaka Simakala (links), Lukas Kunze (Zweiter von links) und Florian Kleinhansl (rechts) äußern sich wie Felix Higl und Oliver Wähling über ihre Ziele. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Ein Profi-Quintett will weiterkommen Durchstarter beim VfL Osnabrück: Viel gelernt - und noch viel vor Harald Pistorius | 05.07.2022, 20:18 Uhr | Von| 05.07.2022, 20:18 Uhr | 1 Leserkommentar

Sie kamen aus der Regionalliga, ausgebildet in Nachwuchsleistungszentren und angetrieben von dem Ziel, sich als Fußballprofi durchzusetzen. Nach einem Jahr in der 3. Liga beim VfL Osnabrück steht fest: Alle sind einen Schritt weitergekommen. Wie geht´s jetzt weiter für dieses Quintett? Das können sie am besten selbst erklären.