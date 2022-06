Eine Woche vor der Heimspielpremiere am Freitag (26. Juli, 19 Uhr) gegen die U23 von Borussia Dortmund hat der VfL 2050 Sitzplatzkarten und 1850 Stehplatztickets an Stammkunden verkauft. Darin enthalten sind die 200 Inhaber der lebenslang gültigen Retterkarten; zur Hälfte handelt es sich dabei zum Sitz- und Stehplatzkarten.

Nach der gelungenen Generalprobe (1:0) gegen Werder Bremen am Sonntag (14. Juli) zog die Nachfrage bereits an. Erfahrungsgemäß steigt das Interesse vor dem ersten Heimspiel noch einmal an, was durch eine gute Vorstellung des VfL im Saisonauftaktmatch am Sonntag (21. Juli, 14 Uhr) in Chemnitz zusätzlich angekurbelt würde.

Zum Vergleich: In der letzten Saison hatte der VfL nach drei Heimspielen und zur Rückrunde mit entsprechendem Rabatt Saisonkarten angeboten, sodass die offizielle Zahl der verkauften Jahrestickets bei 5200 lag. Ein Jahr zuvor, nach dem letzten Abstieg aus der 2. Bundesliga und vor der Saison mit Trainer Uwe Fuchs waren bis zur Heimpremiere gegen Arminia Bielefeld 5500 Jahrestickets verkauft worden. Damals war die Mannschaft mit einem 1:0-Sieg in Darmstadt in die Saison gestartet.

Vor der Aufstiegssaison 2009/10 mit dem inzwischen beim MSV Duisburg tätigen Trainer Karsten Baumann hatten sich 5000 Stammkunden zum VfL bekannt. Später war diese Zahl auf über 7000 gestiegen, weil 2000 Fans sich über den Kauf eines Rückrunden-Abos ein Vorkaufsrecht für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04 erwarben.

Diese Pokal-Regularien gelten auch für das Erstrundenmatch am 2. August (Freitag) gegen den FC Erzgebirge Aue. Von Montag bis Mittwoch (22. bis 24. Juli) können Dauerkarten-Inhaber ihr Vorkaufsrecht nutzen, danach (25./26. Juli) sind Mitglieder am Zug; der freie Verkauf beginnt am Samstag (27. Juli).

Im Vorverkauf sind Tages- und Dauerkarten bis mindestens Mitte August nur im Fanshop am Stadion zu haben. Der erst vor einigen Monaten eröffnete Fanshop in der Theaterpassage bleibt so lange geschlossen; offenbar aus Personalmangel.