Die Fans des VfL Osnabrück marschierten vor dem Derby gegen den SV Meppen zum Stadion Foto: Helmut Kemme up-down up-down Über 2000 Anhänger dabei Fans des VfL Osnabrück zelebrieren Fanmarsch mit Lebensfreude Von Benjamin Kraus | 14.05.2023, 12:41 Uhr

Über 2000 Fans des VfL Osnabrück sind am Sonntagmorgen in einem Fanmarsch vom Schlossgarten im Stadtzentrum zum Stadion an der Bremer Brücke marschiert. Die Stimmung vor dem Derby gegen den SV Meppen war friedlich, gelöst und voller Vorfreude.