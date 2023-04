Ausverkaufte Gästekurve: 1500 Fans begleiteten den VfL nach München. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Randnotizen zum 0:3 in München VfL-Fans singen und tanzen im Augustiner - Polizei greift kurz ein und | 10.04.2023, 20:15 Uhr Von Susanne Fetter Malte Goltsche | 10.04.2023, 20:15 Uhr

1500 Fans begleiteten den VfL Osnabrück zum Spiel bei 1860 München. Viele nutzten den Anlass für ein Osterwochenende in Bayern. Rund um die Partie verlief alles ruhig. Nur am Vorabend gab es zwei kleinere Vorfälle in zwei Gaststätten, in denen sich einige Fans für den Wirt wohl etwas zu ausgelassen auf das Drittliga-Duell einstimmten.