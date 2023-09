Werner Nordlohne: Abschied nach sechs Jahren VfL-Fanbeauftragter geht: Ich war ein Lobbyist der Osnabrücker Fankultur Von Harald Pistorius | 19.09.2023, 16:17 Uhr Der scheidende Fanbeauftragte und sein Nachfolger: Werner Nordlohne (rechts), der nach sechs Jahren den VfL verlässt, und David Kreutzmann kommen aus der Ostkurve. Foto: Harald Pistorius up-down up-down

Am ersten Arbeitstag stand er mit 150 Lila-Weißen im Stadion der SG Sonnenhof Großaspach. Am Freitag verabschiedet sich Werner Nordlohne an der ausverkauften Bremer Brücke mit dem Spiel gegen den Hamburger SV nach sechs Jahren von seinem Job - aber nicht vom VfL. Hier erzählt er aus dem Leben eines Fanbeauftragten.