Ein Ex-VfLer ist der aktuell dienstälteste Trainer in der 3. Liga: Zwickau-Coach Joe Enochs. FOTO: Helmut Kemme Ex-VfLer ist dienstältester Drittliga-Trainer Das Feuer brennt bei Enochs auch noch im fünften Jahr in Zwickau Von Harald Pistorius | 21.06.2022, 21:18 Uhr

Der FSV Zwickau hat weniger Geld denn je und muss sich auf den nächsten Abstiegskampf einstellen. Dass es in den letzten vier Jahren zum Klassenerhalt reichte, liegt wesentlich am nun dienstältesten Trainer der 3. Liga. Joe Enochs, der beliebteste Amerikaner Osnabrücks, geht mit dem sächsischen Club in die fünfte Saison.