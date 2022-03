Offizieller Pressetermin: Volkswagen verlängert bis 2024 als Exklusiv-Partner von Dynamo Dresden. Im Bild: Jürgen (Juerg FOTO: www.imago-images.de „Hatte Glück im Unglück“ Ex-VfL-Geschäftsführer Wehlend nach Herzinfarkt auf Weg der Besserung Von Sportredaktion | 08.03.2022, 11:02 Uhr

Der ehemalige Geschäftsführer des VfL Osnabrück, Jürgen Wehlend, hat in der vergangenen Woche einen Herzinfarkt erlitten, befindet sich aber wieder auf dem Weg der Besserung. Bereits am 1. April will Wehlend „in den Kader“ von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden zurückkehren, wie der 56-Jährige erklärt.