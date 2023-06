Emotionaler Abschied: Marc Heider und seine Familie vor dem letzten Spieltag der 3. Liga. Foto: imago/PaetzelPress up-down up-down Spielender Co-Trainer in der Oberliga Nach Bersenbrück-Absage: Marc Heider geht zu den Sportfreunden Lotte Von Malte Goltsche | 22.06.2023, 16:15 Uhr | Update vor 28 Min.

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere beim VfL Osnabrück spielt Marc Heider weiter Fußball, in der fünften Liga. Der 37-Jährige wird spielender Co-Trainer bei den Sportfreunden Lotte in der Oberliga Westfalen. Eine überraschende Wende, nachdem Heider am Nachmittag erklärte, seine Zukunft sei noch offen.