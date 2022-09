Torjubel nach dem 2:0 durch Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen, 11), Moritz Roemling (Rot-Weiss Essen, 02), Rot-Weiss Ess Foto: www.imago-images.de up-down up-down Interview vor dem Spiel beim VfL Osnabrück Essens Stürmer Engelmann: Ich glaube, ich habe es endlich verdient Von Susanne Fetter | 07.09.2022, 18:56 Uhr

Zwölf Jahre lang spielte Simon Engelmann in der Regionalliga. Mit 33 Jahren greift er erstmals in der 3. Fußball-Liga an. An diesem Freitag (19 Uhr) trifft der Stürmer mit Rot Weiss-Essen in Osnabrück auf den VfL. Im Interview erzählt er, wieso die Partie für ihn etwas ganz Besonderes wird, wie er so manchen Rückschlag in der Karriere verkraftet hat und warum er nie wieder ins Tor will.