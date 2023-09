Am Sonntag: Fabian 96 gegen VfL Lukas Nach 17 Jahren Seite an Seite: Das erste Direktduell der Kunze-Zwillinge Von Harald Pistorius | 15.09.2023, 12:00 Uhr Auf ins erste direkte Duell: Die Zwillinge Lukas (links) und Fabian Kunze (rechts, ohne Gewähr) bei einem Fototermin in Rödinghausen. Foto: Imago/Noah Wedel up-down up-down

17 Jahre haben sie in einer Mannschaft gestanden, Hunderte von Spielen - oft Seite an Seite - bestritten. Obwohl die Zwillinge Fabian und Lukas Kunze seit 2019 getrennte Wege gehen, hat es noch nie ein direktes Duell gegeben. Das steigt am Sonntag: Fabian 96 gegen VfL Lukas.