So sieht die Sportanlage Schinkelberg an der Weberstraße heute aus, hier soll das Trainingszentrum des VfL Osnabrück entstehen. Auf dem großen Hartplatz erfolgt an diesem Freitag (13. September 2022) der erste Spatensticht für den Bau eines beheizten und beleuchteten Naturrasenplatzes. Foto: Gert Westdörp up-down up-down Am Freitag: Erster Spatenstich am Schinkelberg Trainingszentrum für den VfL: Startschuss nach 1032 Tagen Von Harald Pistorius | 15.09.2022, 12:19 Uhr

Seit knapp drei Jahren beschäftigt das Thema den VfL Osnabrück, seine Fans und die Stadt Osnabrück. An diesem Freitag fällt – 1032 Tage nach der ersten Verkündung der Pläne – endlich der Startschuss für den Bau eines Trainingszentrums. Was in den nächsten Monaten auf dem Schinkelberg passiert, wie es an der Illoshöhe weitergeht, warum der Schinkel profitiert und wann das Gesamtpaket fertig sein kann.