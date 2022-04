Der dramatische Unfall des 19-jährigen Stürmers, dessen ungewisses Schicksal nach dem Sturz beim Zweitligaspiel in Cottbus ganz Fußball-Deutschland in Sorge versetzte, findet also ein Happy End. Eine Abordnung des FC Energie Cottbus mit Trainer Claus-Dieter Wollitz an der Spitze will den Osnabrücker heute mit den besten Wünschen verabschieden, bevor er mit Teammanager Michael Lüken, Vater Uke und Bruder Fimit die Heimreise antritt.