Das für Samstag (14 Uhr) angesetzte Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt angesetzte Spiel kann aufgrund der Witterung nicht stattfinden. Seit Montag kämpft die Rasenheizung gegen den starken Frost an, doch gestern war der Rasen nur in dem Bereich bespielbar, der von der Wintersonne erreicht wird. Das restliche Drittel vor der alten Haupttribüne ist zwar mit einer Plane bedeckt, aber noch immer gefroren. Der VfL hatte die Rasenheizung am Montag eingeschaltet.

Im Training am Donnerstag ließ es der VfL ruhig angehen, geübt wurde auf dem Kunstrasen. Trainer Claus-Dieter Wollitz gönnte Niels Hansen und Florian Riedel wegen leichter Adduktorenbeschwerden eine Pause; ihr Einsatz am Samstag ist nicht in Gefahr. „Wir machen so weiter, als würde Samstag gespielt“, sagte der Trainer, „wenn es nicht geht und verschoben werden muss, werden wir es hinnehmen. Man sollte wertschätzen, dass der VfL seit Montag alles versucht, den Rasen bespielbar zu machen. So was gibt es nach meiner Einschätzung in der 3. Liga nirgendwo sonst.“ Bereits gestern wurde das für Samstag vorgesehene Spiel in Jena (gegen 1. FC Heidenheim) abgesagt.