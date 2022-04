Damit reagiert Trainer Maik Walpurgis auf die Schwächen, die zuletzt Ersatztorwart Nils Zumbeel zeigte. Seit Dienstag kann der VfL davon ausgehen, dass er für die Spiele in Halle (4. September) und gegen Preußen Münster (7. September) mit großer Aussicht auf Erfolg eine Verlegung beantragen kann. Denn der aus Leverkusen ausgeliehene Erik Zenga wurde am Dienstag für die Spiele der deutschen U-20-Auswahl im Rahmen der internationalen Spielrunde gegen Polen (6. September) und die Schweiz (10. September) nominiert. Innerhalb dieser Abstellungsperiode wird wahrscheinlich auch Torwart Daniel Heuer Fernandes für die portugiesische U21-Auswahl angefordert, doch das würde nach den Statuten der DFB-Spielordnung keine Verlegung rechtfertigen.

Der 30-jährige Heerwagen stammt aus Unterhaching und spielte bis 2007 für die Spielvereinigung. Dann wechselte der 1,93 Meter große Torhüter zum VfL Bochum, für den er bis 2013 in 44 Punktspielen antrat, aber nur in der Bundesliga-Saison 2009/10 Stammtorwart war. Nach einer Ausleihe an den FC St. Pauli im ersten Halbjahr 2012 kehrte er nach Bochum zurück und kam 2012/13 sieben Mal als Vertreter von Andreas Luthe zum Einsatz. Zuletzt hielt sich Heerwagen fit im VDV-Camp für arbeitslose Fußballer.

Sollte es zu einer Verpflichtung kommen, bleibt Zumbeel nach Aussage von Walpurgis als Nummer 3 im Profikader. Dagegen trainiert Björn Bussmann, dem der Trainer schon im Juli mitgeteilt hatte, dass er nicht mit ihm plant, nur noch in der zweiten Mannschaft.

Konstantin Engel wird nicht zum VfL zurückkehren. Das bestätigte sein Berater. Das Angebot des VfL habe nicht den Vorstellungen des Abwehrspielers entsprochen, weitere Gespräche mit dem Verein habe es nicht gegeben. „Wir waren verhandlungsbereit, denn Koka wäre gern zum VfL gekommen“, sagte Berater Cüynet Ipek, „aber es gab kein Gespräch mehr.“

Die Suche nach einem Defensiv-Allrounder geht weiter. Dabei sind verschiedene Kandidaten im Gespräch, nach Informationen von noz.de weiterhin Jeremy Karikari (vereinslos, zuletzt Red Bull Leipzig) und Fanol Perdedaj (Hertha BSC, zuletzt bei St. Pauli im Probetraining, davor ausgeliehen an Lyngby BK/dänische 2. Liga).