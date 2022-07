Hat der VfL alle Akteure zur Verfügung? Fast, aber ein wichtiger Mann fehlt: Emil Jula steht nicht im Aufgebot, weil seine Sehnenverletzung an der Wade kein Training und keinen Wettkampf erlaubt. Der Stürmer wurde intensiv behandelt, sodass ein Comeback für das Derby in Bielefeld (11. Mai) realistisch ist – vor allem dann, wenn er Anfang nächster Woche den ersehnten Termin bei Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth bekommt. „Als Emil bei mir in Cottbus war und diese Beschwerden hatte, hat ihm eine Behandlung in München entscheidend geholfen“, sagt Wollitz. Für Jula kehrt der zuletzt grippekranke Daniel Nagy ins Aufgebot zurück, das ansonsten so aussieht wie vor einer Woche.

Wie geht der Coach die entscheidende Phase an? Wollitz orientiert sich an den Erfahrungen aus seinen elf Trainerjahren und aus seiner aktiven Zeit. „Ich glaube, es ist sinnlos, die Spieler jetzt vollzutexten und sie mit Informationen über den Gegner vollzustopfen“, sagt der Fußballlehrer, „die fokussieren sich sowieso auf das Spiel und wollen drum herum in Ruhe gelassen werden.“ Motivationstricks, Trainingslager oder Appelle gehören nicht zu den Maßnahmen des VfL-Trainers.

Wie sieht’s beim Gegner aus? Den nach der stärksten Leistung seit Monaten errungenen 3:1-Sieg gegen die Spvg. Unterhaching musste der SV Wacker teuer bezahlen: Stürmer Sahr Senesie, Linksverteidiger Moritz Moser und Ahmet Kulabas verletzten sich und fallen aus. Außerdem fehlen Spielmacher Youssef Mokhtari (24/4, Blinddarm-OP) und der gesperrte Heiko Schwarz. Das wichtigste Spiel der Restsaison steht für Wacker am Himmelfahrtstag (9. Mai) auf dem Programm, wenn es beim Regionalligisten TSV Rosenheim im Finale des Landespokalwettbewerbs um die Qualifikation für die lukrative 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2013/14 geht.

Was machen die Rivalen? Arminia Bielefeld legte am Freitagabend ein glückliches 1:0 bei der U23 des VfB Stuttgart und übernahm damit die Tabellenführung, die der Karlsruher SC am Sonntag mit einem Unentschieden bei Abstiegskandidat Darmstadt 98 zurückerobern kann. Die beiden anderen Konkurrenten haben zeitgleich mit dem VfL Heimspiele gegen abstiegsbedrohte Gegner: Preußen Münster empfängt Kickers Stuttgart, der 1. FC Heidenheim die U23 von Borussia Dortmund.

War sonst noch was? Der NFV-Kreis Osnabrück-Land spendiert den Siegerteams der beliebten Jugendhallenrunde den Besuch in der Osnatel-Arena. Zwölf Teams – jeweils mit zwölf Spielern und vier Betreuern – werden die Joe-Enochs-Kindertribüne bevölkern. Die E-Jugend des TuS Glane musste wegen ihrer Teilnahme am Sparkassen-Cup absagen, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Spiel des VfL eingeladen.

…und wie geht’s nun aus? Ohne Rücksicht auf die Nerven der Zuschauer macht es der VfL erneut spannend und gewinnt mit 2:1.